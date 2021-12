Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrerin schwerst verletzt

Luftrettung eingesetzt

Stadtlohn (ots)

Schwerste Verletzungen erlitt eine 59 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Stadtlohn. Die Gescheranerin war gegen 13.50 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Von-Ardenne-Straße in Richtung Weerseloer Straße unterwegs, als der Wagen eines 27 Jahre alten Billerbeckers querte. Der von rechts kommende Autofahrer hatte die Boschstraße in Richtung Benzstraße befahren und wollte die Von-Ardenne-Straße passieren. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerverletzte Frau in das Medisch Sprectrum Twente nach Enschede. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. An der Kreuzung gilt die Verkehrsregelung Rechts-vor-links.

