Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer nach Unfall verstorben

Bocholt (ots)

Am Montag, dem 15.11.2021, stürzte ein 85 Jahre alter Fahrradfahrer zur Mittagszeit auf dem Radweg des Westrings. In der Nacht zum 05.12.2021 verstarb der Bocholter an den schweren Unfallfolgen.

Zusatz: Zu dem Unfall gibt es keine Bezugs-Pressemeldung, weil die Polizei erst nach dem Tod des Mannes von dem Unfall Kenntnis erlangte.

