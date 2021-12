Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Beim Einbiegen zusammengestoßen

Südlohn (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag in Südlohn-Oeding gekommen ist. Eine 31-jährige Südlohnerin befuhr gegen 07.40 Uhr die Schultenallee und wollte nach links in die bevorrechtigte Jakobistraße einbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem von links kommenden Wagen eines 39-jährigen Südlohners. Die verletzte Fahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

