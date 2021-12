Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Auto gestohlen

Raesfeld (ots)

Einen Pkw entwendet haben Unbekannte in Raesfeld. Der grau lackierte Kombi der Marke Mercedes-Benz hatte auf dem Gelände einer Firma an der Dorstener Straße gestanden. Zwischen Samstag, 20.11., und Samstag, 04.12., kam es dort zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell