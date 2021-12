Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendliche unsittlich berührt

Bocholt (ots)

Sexuell belästigt hat ein Mann am Montag eine Passantin in Bocholt. Er berührte die Jugendliche unsittlich, als er an ihr vorbeiging. Das Geschehen spielte sich nachmittags auf der Straße "Auf der Recke" ab. Die Jugendliche flüchtete. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Polizei etwas später auf der Prinzenstraße einen Tatverdächtigen stellen. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Entnahme einer Blutprobe kam der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Der polizeibekannte 40-Jährige war bereits in der vergangenen Woche negativ aufgefallen: Wie berichtet, hatte er am Donnerstagabend wie wild mit einer Eisenstange um sich geschlagen, dabei jedoch keine Personen angegriffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Link zur Originalmeldung vom 03.12.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5090260

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell