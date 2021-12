Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auffahrunfall auf Mühlenstraße

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 32 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn am Montag. Die Stadtlohnerin war gegen 14.40 Uhr auf der Mühlenstraße aus Richtung Pfeifenofen kommend in Richtung Hessenweg unterwegs. Sie bemerkte einen vor ihr verkehrsbedingt bremsenden Wagen eines 53-Jährigen zu spät und fuhr auf. Der Stadtlohner hatte seine Geschwindigkeit gedrosselt, da vor ihm ein Autofahrer nach links in den Amselweg abbiegen wollte und sich so ein Rückstau gebildet hatte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro geschätzt.

