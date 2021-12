Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeuge beobachtet Einbrecher und handelt richtig

Gronau (ots)

Gegen 02.30 Uhr klingelte das Telefon in der Polizeileitstelle in Borken. Ein Zeuge schilderte, dass er gerade einen Mann dabei beobachtet habe, wie dieser über einen Zaun an der Königstraße geklettert und ein klirrendes Geräusch zu hören gewesen sei. Offensichtlich versuche jemand, in den dortigen Kindergarten einzubrechen. Sofort rückten mehrere Polizeieinheiten zum Tatort aus. Die Beamten konnten jedoch in der Tageseinrichtung niemanden mehr antreffen. Der Zeuge beschrieb den Einbrecher als circa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit blauer Stepp-Winterjacke. Bei der Tat hatte er eine Kapuze über den Kopf gezogen. Der Unbekannte hatte einen Lagerraum betreten, nachdem er eine Scheibe eingeschlagen hatte. Weiter kam er nicht. Eine Zwischentür vom Lagerraum in andere Räume war unbeschädigt. Beute machte der Täter nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell