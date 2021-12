Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Taschendiebstahl war vorbereitet

Vreden (ots)

Erst einen Tag nach einem Diebstahl bemerkte eine Geschädigte, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. Da erinnerte sich die Vredenerin an den Vortag: Sie hatte sich am Freitagmorgen in einem Haushaltswarengeschäft an der Burgstraße in Vreden beobachtet gefühlt. Ihren Bezahlvorgang hatte eine ältere Frau beobachtete. Bei ihrem Gang durch die Innenstadt wurde sie kurze Zeit später gegen 11.00 Uhr, in Höhe des Rathauses von einem Unbekannte angerempelte. Mutmaßlich hatte der Mann dabei zugegriffen und das Portemonnaie entwendet.

Am Samstagnachmittag hielt die Geschädigte ihre Geldbörse wieder in ihren Händen, mit sämtlichen Papieren, aber ohne Bargeld. Jugendliche hatten es in der Nähe des Bauernmuseums gefunden und dem Mann der Bestohlenen übergeben.

Die Geschädigte beschrieb den rempelnden Mann am Rathaus wie folgt: circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit grau melierten Haaren und schlanker Figur.

Beschreibung der Unbekannten aus dem Geschäft: circa 1,63 bis 1,65 Meter groß, circa 50 bis 55 Jahre alt mit kräftiger Figur. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z. B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell