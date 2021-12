Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 23-Jährige befuhr gegen 09.45 Uhr mit ihrem Wagen die Bärendorfstraße. Als die Bocholterin nach links auf die Meckenemstraße abbog, kam es zur Kollision: Der 72-Jährige hatte an der Ampel die Einmündung der Meckenemstraße auf der Furt für Radfahrer und Fußgänger in Richtung Willy-Brandt-Straße gequert. Der Bocholter stürzte und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell