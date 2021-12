Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrradfahrer übersehen

Stadtlohn (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 50 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Stadtlohn. Der Stadtlohner war auf dem Radweg der Weerseloer Straße aus Richtung Vredener Straße kommend in Richtung Eschstraße, als ein Autofahrer kreuzte. Der 28 Jahre alte Vredener wollte von der Weststraße nach rechts auf die Weerseloer Straße abbiegen. Dabei übersah er den 50-Jährigen, in Folge dessen es zur Kollision kam. Den Verletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

