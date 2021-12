Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Telefonmasten umgefahren

Verursacher flüchtet

Gronau (ots)

Ein umgeknickter Telefonmast und Kunststoffteile eines Autos sind die stummen Zeugen eines Verkehrsunfalls in Gronau. Zu dem Geschehen auf der Eper Straße in Höhe eines Autohauses kam es am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 12.15 Uhr. Ein Unbekannter hatte mutmaßlich die Eper Straße aus Richtung Epe kommend in Richtung Gronau befahren und war dabei nach rechts von der Straße abgekommen. Dort kollidierte er mit dem Mast. Die abgerissene Kunststoffstoßstange und andere Teile zierten VW-Embleme. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell