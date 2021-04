Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Raub in Restaurant gesucht

Ratzeburg (ots)

19. April 2021 | Kreis Stormarn - 18.04.2021 - Bargteheide

Am 18. April 2021 kam es in einem Restaurant in der Straße Am Markt in Bargteheide zu einem Raub.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 22 Uhr eine unbekannte Person das Restaurant und bedrohte eine 38- jährige Mitarbeiterin mit einem Messer und erbeutete einen Schuhkarton sowie einen geringen Bargeldbetrag. Der Täter wird beschrieben als:

- männlich - ca. 1,75 - 1,80m groß - schlank - dunkles Oberteil - dunkle Wollmütze und Mund- Nase- Bedeckung.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat verdächtige Personen zur Tatzeitpunkt in der Straße "Am Markt" beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell