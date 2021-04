Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wildunfall mit Fahrradfahrer

Ratzeburg (ots)

16. April 2021 | Kreis Stormarn - 15.04.2021 - Bad Oldesloe

Am 15. April 2021 kam es in den Abendstunden in der Nähe von Bad Oldesloe im Bereich des Poggensees zu einem Wildunfall.

Gegen 21:30 Uhr fuhr ein Radfahrer am Poggensee entlang in Richtung Neufresenburg, als ein Reh aus dem Schilf kam und in das Fahrrad lief. Der Radfahrer stürzte und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Das Reh entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell