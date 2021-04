Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung - vermisster 84-jähriger aufgefunden

Ratzeburg (ots)

16. April 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.04.2021 - Mölln/ Gudow

Der seit dem 14. April 2021 vermisste Wilfried G. wurde durch aufmerksame Spaziergänger am 15. April 2021, gegen 19:30h im Bereich der Gudower Mühle in einem Waldstück gefunden. Wilfried G. war unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Pressemitteilung Öffentlichkeitsfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4889742

Die Polizei bittet um Löschung der Öffentlichkeitsfahndung, in deren Verlauf auch ein Foto veröffentlicht wurde und bedankt sich für die Unterstützung!

