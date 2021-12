Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt

Bocholt (ots)

"Wem gehören dieses Werkzeug und die Fahrräder?" Diese Frage stellen jetzt Ermittler der Kripo in Bocholt: Die Polizei hat dort mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Beamten ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Bull, ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube mit gelben Applikationen sowie einen Akku-Bohrschrauber der Marke Makita mit Koffer, Ladegerät und zwei Akkus, deren Herkunft unklar ist. Wer Angaben dazu machen kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit der Kripo in Bocholt in Verbindung setzen. Fotos der Räder und des Werkzeugs sind im Fahndungsportal hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/70514.

