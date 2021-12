Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Kollision beim Abbiegen

Velen (ots)

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Velen mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Zu dem Unfall kam es gegen 16.05 Uhr, als ein 53-jähriger Duisburger mit seinem Wagen von der Ramsdorfer Straße nach links in den Heidener Landweg abbiegen wollte. Ein entgegenkommender 31-jähriger bremste daraufhin sein Krad stark ab, stürzte und rutschte gegen das Auto. Der Borkener kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

