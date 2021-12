Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autos auf Pendlerparkplatz beschädigt

Gescher (ots)

Zwei Wagen beschädigt haben Unbekannte auf dem Pendlerparkplatz an der BAB-Anschlussstelle Gescher/Coesfeld. Zwischen Freitag, 15.10 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr, schlugen Täter die Heckscheibe eines schwarzen Hyundai ein. Die hintere rechte Scheibe an einem grauen VW beschädigten Vandalen zwischen Samstag, 06.00 Uhr, und Sonntag, 08.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

