Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geldbörse bei Wochenmarkt gestohlen

Wittlich (ots)

Am Freitag, den 06.08.2021, kam es zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr, in Wittlich auf dem Parkplatz Fürstenhof zum Diebstahl einer Geldbörse. Der Geschädigte befand sich auf dem dortigen Wochenmarkt und trug beim Gang durch die Menschenmenge seine Geldbörse in der Armbeuge. Er stellte dann plötzlich fest, dass sie ihm offensichtlich entwendet wurde. Trotz Nachfrage bei den umliegenden Verkaufsständen und eigener Nachsuche konnte die Geldbörse nicht mehr aufgefunden werden. Wenn Sie diesen Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/9260.

