Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Trunkenheitsfahrten

Aalen (ots)

Backnang: In Firma eingebrochen

Im Zeitraum von Freitagabend, 20:00 Uhr bis Samstagmorgen, 05:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Weissacher Straße in Backnang ein. Hierbei richteten sie einen Schaden in Höhe von 500 Euro an. Ob aus der Firma etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang (Tel. 07191/909-0) zu melden.

Fellbach: Ohne Führerschein aber dafür alkoholisiert unterwegs Am Samstagfrüh, gegen 03:20 Uhr, wurde durch eine Streife des Polizeireviers Fellbach der 37jährige Fahrer eines Mercedes in der Rommelshauser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem wurde bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Nun muss er mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinwirkung rechnen. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahm ihm die Streife den Autoschlüssel ab.

Kernen im Remstal: Alkoholisiert unterwegs - Führerschein weg Am Samstagmorgen, gegen 01:10 Uhr, sollte eine 40jährige Smartfahrerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Beamten hielten die Frau in der Schoßstraße in Kernen - Stetten an. Hierbei stellten sie im Gespräch Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von über 1,1 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führeschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Außerdem musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Schorndorf: Fußgängerunterführung befahren - Führerschein weg Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, beobachtete eine Polizeistreife in Schorndorf, wie der 46jährige Fahrer eines Motorrollers die dortige Fußgängerunterführung von der Innenstadt herkommend in Richtung Vorstadtstraße befuhr. Daher entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle des Rollerfahrers. Im Gesprächsverlauf stellten sie bei diesem Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab eine Wert von über 1,1 Promille. Daher wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Schorndorf: Radfahrer in Schlangenlinien gefahren Am Samstagfrüh, gegen 03:20 Uhr, beobachtet eine Polizeistreife in Schorndorf, wie ein 22jähriger Radfahrer die Burgstraße in starken Schlangenlinien befuhr. Er konnte sich kaum auf dem Rad halten und musste immer wieder absteigen. Daher entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle. Bei der Personalienfeststellung und im Gespräch mit dem Mann nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft war. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Dieser Wert führt auch bei Radfahrern zur absoluten Fahruntüchtigkeit und stellt eine Straftat dar. Daher wurde bei dem Mann im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Winnenden: Alkoholisiert mit E-Roller unterwegs Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 51jähriger Mann mit seinem E-Roller die Max-Eyth-Straße in Winnenden. Auf Höhe einer dortigen Firma entschloss sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Winnenden zu einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Der Verdacht wurde durch einen Alkohotest vor Ort bestätigt. Der festgestellte Wert lag im Bereich einer Ordnungswidrigkeit welches Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot und eine Geldbuße zur Folge hat.

Backnang: Mit Auto in Schlangenlinien gefahren - Führerschein weg Am Samstagfrüh, gegen 04:25 Uhr, meldete ein Zeuge, dass ein Opel Astra auf der B 14 von Backnang in Richtung Stuttgart unterwegs sei und hierbei in Schlangenlinien fährt. Durch eine Streife des Polizeirevier Winnenden konnte der Pkw an der Abfahrt Winnenden-Süd angehalten und kontrolliert werden. Der 26jährige Fahrer war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert weit über 1,1 Promille. Was folgte war eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Führerscheinbeschlagnahme und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell