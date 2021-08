POL-AA: Gaildorf - Scheunenbrand

Polizeipräsidium Aalen

Am Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr geriet eine Feldscheune zwischen Gaildorf-Bröckingen und Unterrot in Vollbrand und stürzte dadurch in der Folge ein. An den in der Scheune gelagerten landwirtschaftlichen Gerätschaften entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Gaildorf mit 35 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz.

