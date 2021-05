Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Vettelschoß (ots)

Schwer verletzt wurde ein 16-jähriger Mountainbiker aus Neuwied, der am Donnerstagabend im Bereich Willscheider Berg in Vettelschoß mit seinem Fahrrad stürzte. Er musste notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell