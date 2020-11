Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Laptop aus Auto entwendet

Mannheim (ots)

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 12:15 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Fertighauscenters in der Xaver-Fuhr-Straße die Seitenscheibe eines Audis ein und entwendete eine Aktentasche, welche sich im verschlossenen Fahrzeug befand. In der Aktentasche befand sich ein Laptop. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

