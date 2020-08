Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Korrektur einer Pressemitteilung vom 25.08.2020, 10:09 Uhr, POL-MK: Geld aus Spielhallenkasse geraubt.

Lüdenscheid (ots)

Auf Grund eines Büroversehens geriet die Spielhalle als Tatort des Raubes vom 25.08.22020, um 03:50 Uhr, in den Pressebericht. Bei dem Überfall am frühen Dienstagmorgen war die Trinkhalle an der Worthstraße der Tatort und nicht wie fälschlicherweise genannt die dortige Spielhalle. Wir bitten das Büroversehen zu entschuldigen. Der Sachverhalt hat sich aber wie beschrieben abgespielt. Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 02351 9099-0) sucht immer noch Zeugen für den Überfall in der Trinkhalle.

