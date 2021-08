Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verletzte Person, Brand auf Balkon, Einbruch in Fleischwarengeschäft

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verletzte Person nach körperlicher Auseinandersetzung

Am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr wurde der Polizei durch mehrere Passanten eine verletzte Person in der Schwatzbühlgasse gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten, stellten diese einen 33-jährigen Mann mit schweren Verletzungen fest. Dieser wurde zur Behandlung in eine Klinik verbracht. Zeugenaussagen zufolge kam es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 33-Jährige von mindestens einem anderen Täter geschlagen und getreten wurde. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls darum, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu einem Feuer auf einem Balkon in Schwäbisch Hall

Am Freitagmorgen gegen 04 Uhr kam es im Hopfengarten zum Brand der Terrasse eines Wohnhauses. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 24 Personen im Einsatz war gelöscht werden. Durch die Flammen wurden keine Personen verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, welche das Feuer gesehen haben oder Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Crailsheim: Einbruch in Fleischwarengeschäft

Zwischen Donnerstagabend 19 Uhr und Freitagmorgen 06:15 Uhr verschaffte sich ein Dieb über ein Fenster Zugang zu einem Fleischwarengeschäft in der Schulstraße. Dort entwendete er mehrere Kilogramm Fleisch und Fleischzubereitungen und entfernte sich wieder von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Langfinger.

