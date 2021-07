Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pöbelnder und aggressiver Mann in der Innenstadt

Bocholt (ots)

Am Mittwoch sprachen Passanten gegen 15.30 Uhr Polizeibeamte an und machten diese auf einen pöbelnden und aggressiv bettelnden Mann aufmerksam. Kurz darauf trafen die Beamten auf der Ravardistraße den 39 Jahre alten Bocholter an, der auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv auftrat und einen Platzverweis nicht befolgen wollte. Weil er sich beharrlich weigerte, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Im Laufe des Einsatzes beleidigte er die Beamten, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell