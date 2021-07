Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Telefonbetrüger erfolglos

Ahaus (ots)

Eine Ahauserin erkannte am Mittwoch den Betrugsversuch schnell. Ein unbekannter Mann hatte sie angerufen und sich als Beauftragter des Bundesgerichtshofes ausgegeben. Er gab weiter vor, dass eine Forderung aus einem telefonischen Vertragsabschluss bestehen würde und wollte die Geschädigte dazu bringen, mit einem "Ja" zu antworten. Diese fiel nicht auf den Mann herein und beendete das Gespräch, nachdem der Betrüger auch noch mit einer Vollstreckung in Rente, Sparbuch, Schmuck etc. drohte.

