Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Durch Fenster eingestiegen

Gescher (ots)

Bargeld erbeutet haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Gescher. Zwischen Samstag, 16.35 Uhr, und Sonntag, 02.00 Uhr, stiegen Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße ein. Um in das Innere zu gelangen, brachen sie zuvor ein Fenster auf. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell