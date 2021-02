Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 56-jähriger Radfahrer wurde am Freitag, gegen 18.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Goethestraße in Ettlingen schwer verletzt.

Der Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen der Goethestraße. Dort parkte, auf dem Schutzstreifen, ein offenbar unbeleuchteter Bus. Der 56-Jährige prallte nach Spurenlage mit dem Kopf und dem Fahrradlenker gegen den abgestellten Bus und verletzte sich, obwohl er einen Helm getragen hatte, schwer. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

