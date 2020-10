Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfallflucht in der Gerbergasse: Zeugen gesucht

Lübbecke (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Gerbergasse bitten die Verkehrsermittler um Zeugenhinweise.

Nach ersten Angaben hatte ein Ehepaar seinen grauen Peugeot 308 am Freitag zwischen 9.30 Uhr und 11.10 Uhr in einer Parklücke in Fahrtrichtung der B 239 gegenüber des Edeka-Marktes abgestellt. Wenig später stellte man eine Beschädigung an der hinteren linken Fahrzeugseite fest und verständigte die Polizei.

Hinweise zum bisher unbekannten Verursacher bitte an die Ermittler unter Telefon (05741) 2770.

