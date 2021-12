Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Tresor aus Metzgerei entwendet

Heek (ots)

Gewaltsam in einen Metzgereibetrieb sind Unbekannte in Heek eingedrungen. Im Inneren rissen die Einbrecher einen Wandtresor aus der Verankerung. Diesen und eine Geldkassette stahlen die Diebe. Zu dem Geschehen an der Bahnhofstraße kam es am Sonntag zwischen 00.30 Uhr und 10.45 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

