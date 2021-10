Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Pkw-Fahrer schläft ein

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 05.10.2021, rutschte ein betrunkener Bielefelder mit seinem Pkw in einen Graben und schlief ein.

Eine Lkw-Fahrerin bemerkte gegen 02:00 Uhr in der Sender Straße, im Abschnitt zwischen der Bleichfeldstraße und der Gildemeisterstraße, einen VW Touran im Graben und meldete dies der Leitstelle. Die alarmierten Polizeibeamten fanden den unbeschädigten Pkw mit einer noch warmen Motorhaube vor. Hinter dem Steuer saß der unverletzte, aber schlafende Fahrer. Da von dem Mann, einem 33-jährigen Bielefelder, starker Alkoholgeruch ausging, führten die Beamten einen Alkoholtest durch. Dieser verlief positiv.

Die Beamten ermittelten, dass der 33-Jährige zuerst die Sender Straße in Richtung Heideblümchen befahren hatte. Bei dem Versuch sein Fahrzeug zu wenden, um in Richtung Verler Straße zu fahren, hatte er die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der VW Touran war in einen tiefer gelegenen Graben gerutscht. Dort war er hinter dem Lenkrad, des durch glückliche Umstände unbeschädigten Pkw, eingeschlafen.

Die Beamten stellten den Führerschein des Bielefelders sicher. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

