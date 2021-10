Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe bauen Fahrzeugteile ab

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - In der Geislinger Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag, 04.10.2021, diverse Teile an einem Mercedes AMG C 63 S abmontiert und gestohlen.

Ein 34-jähriger Bielefelder hatte seinen Mercedes auf dem Parkplatz eines Wohnhauses an der Geislinger Straße abgestellt. Am Montag, gegen 01:00 Uhr, war sein Auto noch unbeschädigt. Gegen 08:00 Uhr bemerkte der Mercedes-Fahrer, dass mehrere Fahrzeugteile abgebaut waren.

Es fehlte eine Leiste und die Kennzeichenhalterung der Frontschürze - die Verkleidungskappen der beiden Außenspiegel und beide Spiegelgläser - alle vier Abdeckkappen der Felgenschlösser mit je einem Mercedessternmotiv - sowie der untere Teil der Heckschürze. Nach den Angaben des 34-Jährigen waren die Teile überwiegend aus Carbon gefertigt. Er schätzt den Sachschaden auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell