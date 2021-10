Polizei Bielefeld

POL-BI: Elektronikgeräte aus Kita gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Windelsbleiche - Bisher unbekannte Täter stiegen am Wochenende in eine Kindertagesstätte an der Klashofstraße ein und stahlen ein Fernsehgerät, eine Videokamera und ein Tablet.

Zwischen Samstag, 02.10.2021, 14:00 Uhr, und Montag, 04.101.2021, 07:00 Uhr, verschafften sich die Täter über eine Seitentür Zugang zu dem Gebäude. Sie betraten mehrere Räume und durchsuchten diverse Schränke.

Mit einem Fernseher der Marke Telefunken, einer Canon Videokamera und einem IPad verließen sie die Kindertagesstätte und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

