Polizei Bielefeld

POL-BI: Audi A80 gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag, 04.10.2021, einen blauen Audi A80. Der Pkw war in der Straße Am Sudholz, Höhe Apfelstraße, geparkt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 53-jähriger Bielefelder hatte sein Fahrzeug am Sonntag am Fahrbahnrand abgestellt und fand es nicht mehr vor, als er es in den frühen Morgenstunden nutzen wollte. Das Fahrzeug aus dem Jahr 1994 hat ein Bielefelder Kennzeichen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:00 Uhr am Sonntag und 01:15 Uhr am Montag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu Tätern, dem Tatgeschehen oder dem Verbleib des Fahrzeugs bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

