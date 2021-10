Polizei Bielefeld

POL-BI: Diensthund stellt Einbrecher in einem Versteck

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Dank aufmerksamer Zeuginnen, konnten Polizeibeamte am Freitag, 01.10.2021, einen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus an der Steubenstraße festnehmen.

Eine Bielefelderin hörte gegen 21:40 Uhr ein klirrendes Geräusch und beobachtete dann, dass ein Mann über ein Fenster in das Mehrfamilienhaus einstieg. Sie sprach sich kurz mit einer weiteren Nachbarin ab, die daraufhin die Polizei verständigte.

Die eintreffenden Beamten suchten die nähere Umgebung ab. Unterstützt wurden sie dabei von einem Diensthund, der schnell eine Fährte aufnahm. Unter einem Vordach wurde er fündig. Der Tatverdächtige hatte sich dort versteckt und sich schlafend gestellt.

Bei der Durchsuchung des 34-jährigen Bielefelders fanden die Beamten Glassplitter in der Hosentasche. Außerdem passte die Beschreibung einer der Zeuginnen auf den Mann.

Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den Bielefelder ein.

