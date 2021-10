Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen verfolgen Räuber bis zu seiner Festnahme

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bundespolizisten stellten am Freitag, 01.10.2021, einen Bielefelder an der Herbert-Hinnendahl-Straße, weil er zuvor von einer Frau die Geldbörse erbeutet hatte.

Nachdem die 39-jährige Bielefelderin Geld von einer Bank an der Herforder Straße abgehoben hatte, ging sie gegen 14:35 Uhr über einen Markt in Richtung Kavalleriestraße. Dort bemerkte sie, dass jemand an ihrer Handtasche zerrte. Sie hielt die Handtasche fest, woraufhin der Täter in die Tasche griff und ihre Geldbörse nahm.

Mit dem Portemonnaie in der Hand flüchtete er in Richtung Kavalleriestraße.

Währenddessen wurden Zeugen auf die Frau aufmerksam. Sie folgten dem Mann und gaben über den Notruf der Polizei den Standort des Täters durch.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann wenige Minuten später an der Herbert-Hinnendahl-Straße fest. Anschließend erstatteten sie Anzeige wegen Raubes gegen den 42-jährigen Bielefelder.

