Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Tischlereibetrieb

Ahaus (ots)

Zwei Computerbildschirme sowie einen Rechner haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Ahauser Tischlereibetrieb erbeutet. Zu dem Geschehen an der Fockenstegge kam es zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit unklar. Mehrere Werkzeuge des Herstellers Makita stahlen Diebe aus einem vor dem Betrieb stehenden Firmenwagen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: (02561) 9260.

