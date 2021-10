Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar-Ungedanken: Schüsse in Wohngebiet - Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Homberg (ots)

Fritzlar-Ungedanken

Knallgeräusch/ Schüsse in Wohngebiet Tatzeit: 21.10.2021, 19:35 Uhr Ein 19-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis gab gestern Abend im Bereich der Südstraße mehrere Schüsse aus einer sog. Schreckschusswaffe ab. Polizisten einer alarmierten Spezialeinheit nahmen ihn kurze Zeit später in seiner Wohnung fest. Ein Zeuge hatte der Polizei gemeldet, dass er in der Südstraße Knallgeräusche wahrgenommen habe, zudem habe er Mündungsfeuer einer Schusswaffe gesehen. Als möglicher Verursacher der Schüsse konnte ein 19-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis identifiziert werden, welcher sich in einer Wohnung in der Südstraße aufhielt. Nach gescheiterter Kontaktaufnahme zu dem 19-Jährigen, wurde dieser kurze Zeit später durch Polizisten einer Spezialeinheit in seiner Wohnung festgenommen. Hierbei wurde er leicht verletzt. In seiner Wohnung sicherten die Beamten zudem eine Schreckschusswaffe. Der alkoholisierte 19-Jährige wurde nach seiner Ausnüchterung am heutigen Morgen wieder entlassen. Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz sind eingeleitet. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell