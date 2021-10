Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Versuchter Wohnhauseinbruch - alarmierte Polizei nimmt 17-jährigen Tatverdächtigen fest

Homberg (ots)

Gudensberg

Versuchter Wohnhauseinbruch - Festnahme eines Tatverdächtigen Tatzeit: 22.10.2021, 00:16 Uhr In der vergangenen Nacht versuchten mindestens zwei Täter in ein Wohnhaus im Birkenweg einzubrechen. Ein Täter wurde von der alarmierten Polizei nach kurzer Flucht festgenommen. Mindestens zwei Täter begaben sich auf die Rückseite des Wohnhauses und versuchten dort die Terrassentür aufzubrechen. Hierbei verursachten sie Lärm, welcher von einem Zeugen wahrgenommen wurde. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Als die Polizisten an dem Wohnhaus ankamen, flüchteten zwei Personen vom Haus. Einen der flüchtenden Tatverdächtigen, es handelt sich um einen 17-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, nahmen die Polizisten nach kurzer Flucht fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 400,- Euro. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt, Hinweise bitte unter Tel.: 05681-774-0. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

