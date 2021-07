Polizei Düsseldorf

POL-D: Ludenberg: Radlerin gerät in die Straßenbahnschienen und stürzt - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 19. Juli 2021, 20:15 Uhr Am Montagabend geriet eine Frau in Ludenberg mit ihrem Fahrrad in die Straßenbahnschienen und stürzte. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war eine 46-jährige Düsseldorferin zur Unfallzeit mit ihrem Fahrrad auf der Ludenberger Straße in Richtung Staufenplatz unterwegs. Zeugen berichteten der Polizei, dass die Frau in Höhe Pöhlenweg vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Dabei geriet sie wohl mit dem Fahrrad in die dortigen Schienen der Straßenbahn und kam zu Fall. Die Radlerin zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär in einer Düsseldorfer Klinik behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

