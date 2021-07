Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Verdacht der Unfallflucht - 73-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt - VU-Team im Einsatz - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 19. Juli 2021, 12:30 Uhr Ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer verletzte sich gestern Mittag schwer, als er einem ausparkenden Pkw ausweichen musste. Der Pkw-Fahrer flüchtete. Nun sucht die Polizei nach dem geflüchteten Fahrer und nach Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 73-jährige Düsseldorfer mit seinem Pedelec auf der Collenbachstraße in Richtung Münsterstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Collenbachstraße/Golzheimer Straße parkte plötzlich ein Pkw rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah dabei offensichtlich den Mann. Der 73-Jährige wich daraufhin nach links aus, geriet ins Schleudern und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der Autofahrer flüchtete mit einem weißen Mercedes mit Stufenheck. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren. Wer Hinweise zum Unfall, dem Unfallfahrer oder zu dem Auto geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211-870-0 an das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

