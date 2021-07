Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Düsseldorf - A 46 - Motorradfahrer überholt im Kurvenbereich und stürzt - Schwer verletzt - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 18. Juli 2021, 17:45 Uhr

Ein 35-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Sonntagabend schwer, als er auf der A 46 im Bereich einer Rechtskurve überholte und stürzte. Es besteht der Verdacht des Alkoholkonsums. Dem Verletzten wurde eine Blutprobe entnommen.

Zur Unfallzeit war der 35-Jährige mit seiner Kawasaki in Höhe Düsseldorf-Hassels auf der A 46 in Richtung Wuppertal unterwegs. Kurz vor Beginn einer Rechtskurve wechselte er von dem rechten auf den linken Fahrstreifen, um ein vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Mit offenbar hoher Geschwindigkeit fuhr er dann in der Rechtskurve geradeaus gegen die Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Mit schweren Verletzungen wurde der Düsseldorfer in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

