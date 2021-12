Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Papiertasche reißt

Beute fällt zu Boden

Vreden (ots)

Weit kam ein Ladendieb am Montag in Vreden nicht. Der 51 Jahre alte, in Vreden lebende Mann hatte in einem Tankstellen-Shop an der Wüllener Straße Alkoholika und ein Motorradmodell entwendet. Er flüchtete mit einem Fahrrad, gefolgt von zwei Zeugen. Nach wenigen Metern riss seine Papiertasche und Teile des Diebesguts fielen zu Boden. Der Dieb ließ das Rad zurück und flüchtete zu Fuß weiter, immer gefolgt von den Zeugen. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Geflüchteten auf einem Stein sitzend unweit des Tatortes an. Es war kein Unbekannter. Bereits mehrfach war der Mann in den vergangenen Tagen wegen gleich gelagerter Delikte aufgefallen.

Die Umgebung um den 51-Jährigen war von Alkoholgeruch geprägt. Die Erklärung dafür: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,7 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Die Polizisten nahmen den Dieb zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Sie leiteten Strafverfahren ein: wegen Radfahrens unter Alkoholeinfluss und Ladendiebstahls.

Die Herkunft des Rades warf Fragen auf, die der Mann nicht schlüssig erklären konnte. So wurde das Gefährt zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

