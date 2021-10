Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Viele Verstöße festgestellt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstagvormittag in der Innenstadt diverse Verkehrskontrollen durchgeführt. Unter anderem wurde im Bereich Burggraben das Durchfahrtsverbot aufgrund der aktuellen Baustellensituation überwacht. Dabei wurden insgesamt 16 Fahrer erwischt, die sich nicht an das Verbot hielten, die aufgestellten Schilder ignorierten und einfach in den gesperrten Bereich einfuhren. Alle wurden - entsprechend ihrem jeweiligen Fahrzeug - kostenpflichtig verwarnt und mussten ein Bußgeld bezahlen.

Darüber hinaus wurde bei den Kontrollen ein besonderes Augenmerk auf E-Scooter gelegt. Insgesamt wurden zwischen 11.30 und 14.30 Uhr 21 Elektroroller unter die Lupe genommen. Fünf Verkehrsverstöße wurden mit einer kostenpflichtigen Verwarnung geahndet und außerdem mehrere "verkehrserzieherische Gespräche" über die ordnungsgemäße Nutzung der E-Scooter geführt.

In dem dreistündigen Kontrollzeitraum wurden außerdem eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz fällig. Ein Fahrradfahrer, der dabei erwischt wurde, als er bei "Rot" über die Ampel fuhr, muss zudem mit einem Punkt in der Verkehrssünderdatei sowie einem Bußgeld rechnen. Außerdem erhielten insgesamt 17 Fahrer Mängelberichte, davon 15, weil sie die Frist für die Hauptuntersuchung ihres Fahrzeugs überschritten hatten; ein weiterer wegen seines abgefahrenen Reifenprofils und ein zusätzlicher wegen nicht mitgeführter Dokumente.

Bei weiteren Kontrollen zwischen 12 und 15 Uhr nahm eine Fußstreife ebenfalls E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt ins Visier. Insgesamt sieben wurden überprüft und ihnen die "Spielregeln" für die Rollernutzung erklärt. Parallel wurden acht Personenkontrollen durchgeführt und dabei drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Unter anderem hatten ein 13-Jähriger und ein 17-Jähriger Drogen bei sich. Das Rauschgift wurde sichergestellt und entsprechende weitere Maßnahmen eingeleitet.

Bereits am Vormittag hatte eine Streife am Rittersberg rauchende Jugendliche festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Offenbar hatte ein 18-Jähriger einem 15-Jährigen eine Zigarette überlassen. Er sah sein Fehlverhalten ein. |cri

