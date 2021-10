Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin erkennt Betrugsmasche

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Mit dem Satz "Ich glaube, ich habe eine Verbrecherin am Telefon" hat eine Frau aus dem Landkreis am Dienstag einen Betrugsversuch beendet. Wie die Seniorin später bei der Polizei anzeigte, hatte sie gegen 13.45 Uhr einen Anruf einer unbekannten Frau erhalten. Die junge weibliche Stimme am anderen Ende gab sich als Schwiegertochter der 83-Jährigen aus und berichtete, dass sie sich eine Wohnung im Stadtgebiet gekauft habe und nun Geld für den Notar brauche.

Zum Glück erkannte die Seniorin sofort die betrügerische Enkeltrick-Masche und entgegnete der Anruferin, dass sie wohl eine Verbrecherin sei - daraufhin legte die Unbekannte einfach auf. Es kam zu keinen weiteren Anrufen oder Geldforderungen. |cri

