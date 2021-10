Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei nimmt 58-Jährigen in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag einen Mann in Gewahrsam genommen, der in der Innenstadt Passanten anpöbelte und volksverhetzende Parolen rief. Der 58-Jährige belästigte am Nachmittag in der Fruchthallstraße mehrere Fußgänger. Nachdem er einem Platzverweis der Ordnungsbehörde nicht nachkam und sein Verhalten auch nicht änderte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der 58-Jährige war erheblich alkoholisiert: 2,75 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. Auf Anordnung eines Richters durfte der Mann seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. |erf

