Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Postzusteller bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Briefzusteller ist am Dienstag in der Pfaffstraße mit seinem Fahrrad gestürzt. Der 26-Jährige kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Mann war am Vormittag mit seinem Dienstrad unterwegs, um Post auszuliefern. Als er auf der nassen Straße bremste, kam er ins Rutschen. Mit seinem Fahrrad stürzte er gegen ein parkendes Auto. Hierbei zog sich der 26-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Um sein Fahrrad und die Postsendungen kümmerte sich ein Arbeitskollege. Die Halterin des beschädigten Autos wurde von der Polizei informiert. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell