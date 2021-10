Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nächtliche Kontrolle

Kaiserslautern (ots)

Ein Fußgänger, der mitten in der Nacht in der Pariser Straße unterwegs war, hat in der Nacht zu Dienstag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten sprachen den Mann an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei kam der Verdacht auf, dass der 41-Jährige Drogen bei sich haben könnte. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde etwas Amphetamin gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt, auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu. |cri

