POL-PPWP: Polizei sucht nach einem grauen Skoda

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines grauen Skoda. An dem Auto waren Münchener Kennzeichen montiert. Der Wagen fiel heute (6. Oktober 2021) kurz nach 11:30 Uhr in der Entersweiler Straße auf. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Unbekannte durch die Entersweiler Straße über die Barbarossastraße und weiter in Richtung Innenstadt. Der Fahrer soll dabei mehrere rote Ampeln missachtet und Fußgänger gefährdet haben. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder die von dem Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

