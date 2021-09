Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Verletzte auf der Münsterstraße

Bocholt (ots)

Zwei Verletzte und rund 7.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Bocholt am Freitagmorgen. Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Lkw bog gegen 09.50 Uhr von der Straße Königsmühle nach links auf die Münsterstraße ab. Dabei übersah sie den Wagen eines 21 Jahre alten Mannes aus Hünxe. Es kam zur Kollision. Der Autofahrer hatte die vorfahrtberechtigte Münsterstraße stadtauswärts befahren. Beide Unfallbeteiligten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Auslaufende Flüssigkeiten entfernte die Feuerwehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell